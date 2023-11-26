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Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına Gemlik ve Kurşunlu'da denizin karayolu ile birleşmesine yol açtı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sahada teyakkuza geçti.BURSA (İGFA) - Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve şiddeli lodos merkez ilçelerde çatı uçmaları, ağaç ve reklam panoları devrilmesine yol açarken, deniz, sahil bölgelerini aşarak sokaklara su baskınlarına neden oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve BUSKİ çalışanları, Gemlik ve Kurşunlu'daki zorlu duruma karşı teyakkuza geçti.

https://twitter.com/bursabuyuksehir/status/1728739976085385685

Ekipler sahada mücadelesini sürdürürken, deniz suları Kurşunlu'da içlere kadar ilerleyen noktalarda su tahliyeleri için seferber oldu.