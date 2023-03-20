Asrın felaketinde deprem bölgelerinde canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, selin vurduğu Şanlıurfa’da da yaraları sarmak için yoğun bir mesai harcıyor.BURSA (İGFA) - Şanlıurfa’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlarda kenti besleyen 3 derenin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin izlerinin silinmesi için harekete geçen BUSKİ ekipleri, taşkın sularının tahliyesi çalışmalarına başladı.

Deprem bölgesinden sevk edilen 2, Bursa’dan da yola çıkarılan 1 olmak üzere toplam 3 vidanjörle tahliye çalışmaları devam ederken, BUSKİ ekipleri, sel felaketinin izleri silinene kadar bölgedeki çalışmalarını sürdürecek.