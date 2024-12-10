Bursa’daki altyapı projelerinde kaliteyi artırmak amacıyla BUSKİ ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasında ‘Eğitim iş birliği protokolü’ imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasında personelin teknik bilgi ve becerilerini artırmak, mesleki yeterliliklerini geliştirmek ve altyapı projelerinde kaliteyi yükseltmek amacıyla ‘Eğitim iş birliği protokolü’ imzalandı.

BUSKİ Hizmet Binası’ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, BUSKİ Genel Müdürvekili Serdar Tuzcu, BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları Kamuran Üstün ve Mesut Boz ile BUSKİ yöneticileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, altyapı hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla yapılan iş birliğinin önemine değindi. Teknik personele yönelik kaynak teknikleri, malzeme analizi, saha uygulamaları ve uluslararası sertifikasyon süreçleri gibi önemli konularda eğitimler verileceğini söyleyen Başkan Bozbey, “Eğitimlerle, altyapı projelerimizde kaliteyi arttırmayı, sahada verimliliği yükseltmeyi ve personelimizin mesleki yeterliliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verilerek, bilgi birikimleri uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilecek. İmzalanan protokol, bilgiye dayalı altyapı yönetiminin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile kurduğumuz iş birliği, BUSKİ’nin gelecekteki hizmet standartlarını yükseltme hedeflerine büyük katkı sağlayacaktır. Protokolün hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"SU TÜKETİMİ KONUSUNDA TASARRUFLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM"

BUSKİ’nin Bursa’nın hızla artan nüfusunun ihtiyaçlarına yönelik altyapı hizmetlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunduğunu belirten Başkan Bozbey, suyun verimli kullanımı, atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılması, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi ve enerji verimliliği gibi konularda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini ifade etti.

Bu tür iş birliklerinin, altyapı projelerinin daha nitelikli ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlayacağını anlatan Başkan Bozbey, “Akademik odalarla yaptığımız işbirlikleri halkımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini de artıracaktır. Ayrıca barajlarımızda bugün itibari ile 32 günlük su kaldığını paylaşmak isterim. Bursalıları su tüketimi konusunda daha tasarruflu davranmaya davet ediyorum. İklim değişikliğinin etkilerini fazlasıyla hissettiğimiz Bursa’mızda bu tür etkileri en aza indirmek amacıyla alternatif projelerimizi hızlandırıyoruz” dedi.

Makine mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel ise proje özelindeki güven ve destekleri sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Taşkınsel, imzalanan protokolün bilimin kamu yararına kullanılmasının önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Konuşmalar sonrasında iş birliği protokolü Başkan Mustafa Bozbey, Ahmet İhsan Taşkınsel ve BUSKİ yöneticileri tarafından imzalandı.