Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), banka mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılacak ödemelerde sözleşme numarasının kullanılması gerektiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BUSKİ, sistemsel altyapı ve iyileştirme çalışmaları kapsamında tahsilat işlemlerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Kurumdan SMS yoluyla yapılan açıklamada, banka mobil ve internet bankacılığı üzerinden ödeme yapacak abonelerin, sözleşme numarasını kullanarak işlem yapmaları gerektiği kaydedildi.

HATALI ÖDEME VE MAĞDURİYET UYARISI

BUSKİ, hatalı ödemelere yol açmamak ve mağduriyet yaşanmasını önlemek amacıyla abone numarasıyla ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, “Sözleşme numarası alanına abone numarası yazılmamalıdır. Doğru tahsilat için sözleşme numaranızı kullanınız” denildi.

Bu arada BUSKİ, sözleşme numarasının https://www.buski.gov.tr/sozlesme-no-sorgulama adresinden sorgulanabileceği hatırlatıldı.