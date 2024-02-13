Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı BUSMEK, Türkiye'nin 100. Yılına özel büyük bir etkinlik düzenliyor.BURSA (İGFA) - Şehrin her kesimine ücretsiz ve kaliteli eğitim imkanları sunan, geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyerek, aynı zamanda yerel ve ulusal düzeyde kültürel farkındalık oluşturma amacıyla çeşitli etkinliklere imza atan Busmek, bu kapsamda, "100. Yılda 100 Workshop ve BUSMEK Sergisi" etkinliği düzenliyor.

Türkiye'nin 100. Yılına özel 22 Şubat 2024 tarihinde Merinos AKKM Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikle, farklı branşlarda düzenlenecek 100 workshop ile katılımcılara geniş bir eğitim yelpazesi sunulacak.

Türkiye'nin kültürel, sanatsal, bilişim, giyim, el sanatları, yabancı diller ve kişisel gelişim alanlarındaki zenginlik bu etkinlikte yansıtılacak. Ayrıca, etkinlik kapsamında düzenlenecek sergi ile Bursalılar, çeşitli sanatsal ve kültürel deneyimler yaşayacak.

Workshoplara katılmak isteyenler busmek.bursa.bel.tr adresinden “Online Başvuru” kısmından başvuru yapabilirler veya Merinos Kurs Merkezine gelerek, ön kayıt yaptırabilirler.