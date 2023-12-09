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Çorum Belediyesi’nin Mali disiplinin sağlanması başta olmak üzere ortaya koyduğu çalışmalar geniş yer buldu. Çorum, bütçe açığı değil, bütçe fazlası olan tek il unvanına sahip oldu.ÇORUM (İGFA) - Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kendisini ziyarete gelen yaygın basın temsilcileri ile bir araya geldi. Gazetecilerle Çorum’u ve belediye hizmetlerini gezen Başkan Aşgın, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen projeleri ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 4 yıl önce belediye başkanı seçildiğinde belediyenin mevcut bütçesinin üç katı borcu varken, şu anda bütçe fazlası verdiklerini söyledi. Türkiye'de bulunan pek çok belediye çalışanın bile maaşını ödemekte zorlanırken Çorum Belediyesi'nin nasıl bütçe fazlası verdiğini anlatan Aşgın, belediye çalışanlarına da en yüksek maaşı veren belediyelerden biri olduğunu açıkladı.

PANDEMİDE BÜTÇE FAZLASI VEREN TEK BELEDİYE

"Pandemide bütçe fazlası veren tek belediye olduk. Şu anda bizim bütçemiz 4 milyar TL. Çoğu büyükşehir bütçesi kadar yoktur. Bütçemizi kullanıyoruz. Tasarruf da değil. Biz çok da para harcıyoruz. Göreve geldiğimizde pek çok ödemeyi yapamayacak durumdaydık. 50 bin, 100 bin lira gibi rakamları bile ödeyemiyorduk. Ancak yıllarca bunların hepsini sıfırladık. Ondan bir yıl sonra da 70 milyonun da kasamızdan ödemek üzere 1 milyon 384 bin metrekarelik çimento fabrikası arazisini Brezilyalı bir firmadan pazarlıkla satın aldık. Oranın 12 milyar TL getirisi olacak. Böylece 15-20 yıl içerisinde, önümüzdeki üç dört döneminin de bütçesini kurtardık biz belediyenin."