BUTTİM esnafı, zaman zaman tükenme noktasında gelen kan stoklarının artması için bir kez daha bağış seferberliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) esnafının sürekli ve acil ihtiyaç olan kan temini konusunda duyarlılığı sürüyor. Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen bağış etkinliğine katılan esnaf, ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Gelenekselleşen kan bağışı etkinliği kapsamında Türk Kızılay ile işbirliğinde BUTTİM Atrium’da bir kez daha kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Esnafın yanı sıra merkezde bulunan diğer vatandaşlar da kan bağışında bulunarak sosyal sorumluluk mesajı verdi. Kan vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, bağışlanan her bir ünite kanın hayat kurtaracağını dile getirdi.

Sosyal sorumluluk konusunda her zaman duyarlı olduklarının da altını çizen Şengül, “Kan bağışı organizasyonlarına destek olmak da bu sorumlulukların belki de en önemlisi. Kan, her an hepimize lazım olabilecek bir ihtiyaç. BUTTİM Yönetimimiz öncülüğünde Ticaret Merkezimiz bünyesinde oluşturduğumuz kan bağışı noktasına ilginin her seferinde canlı olduğunu görmek, bizi mutlu ediyor. Belirli periyotlarda ihtiyaç duyulduğunda bu duyarlılığı göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle herkesi kan bağışı yapmaya, daha duyarlı olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.