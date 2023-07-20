Bir zamanlar Bursa'nın önemli ekonomik merkezlerinden birisi olan tekstil sektörünün kalbi konumundaki Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi’ndeki (BUTTİM) esnaf eski günlerini aradıklarını söyledi. Aidat fiyatlarının, kiranın 3 katı olduğuna da isyan eden BUTTİM esnafı, bölgeyi canlandıracak fuar ve festivallerin yapılması gerektiğinin de altını çizdi.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Muhammed Taha ÇELİKBAŞ / Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Türkiye’nin gözde tekstil ve ticaret merkezi BUTTİM eski günlerini mumla arıyor.

Bir zamanlar çarşı esnafının ve çevre illerin gözdesi olan BUTTİM’den tekrar çarşıya dönüşlerin olduğunu söyleyen esnaf, “Burası uluslararası bir merkez isminden de anlaşıldığı gibi. Bir zamanlar buraya çarşıdan dükkanını taşıyan, taşımak isteyen esnaflar vardı. Şimdi ise Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Doruk Çarşısı olmak üzere esnaflar çeşitli yerlere kaçtılar.” dedi.

BUTTİM esnafının en büyük sorunlarından birinin fahiş aidat rakamları olduğuna dikkat çeken BUTTİM esnafı, “Aidatlar, kira fiyatlarının neredeyse 3 katı. Diğer bir sıkıntı da, dükkanlarda tuvalet ve mutfağın olmayıp bu alanların ortak olması. Başka bir sorun ise dükkan boş bile olsa aidat ödeme zorunluluğunun olması. Bunlar sadece ilk akla gelenler. Tabii bu sebepler bile esnafın buradan gitmesi için yeterli olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİM VAR FAALİYET YOK!”

Artık bölgeye turist gelmediğini ifade eden esnaf, bir an önce BUTTİM’in canlanmasını ve yine eski günlerine dönmesini istediklerini söylerken, “Öncelikle buranın perakendeciye özendirilmesi gerekiyor ve tabii aynı zamanda turistlerin de ilgisini çekmek çok önemli. Bir yönetim var ama yönetimin faaliyeti yok. Buraya dikkat çeken fuarlar festivaller yapılması gerekiyor. Bu bölgenin biran önce canlanması gerekiyor. BTSO başta olmak üzere yetkililerin bu bölgeye destek sağlaması gerekiyor. Bir çözüm getirilmezse 2-3 yıla burası biter.” diye konuştu.