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Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM), 2024-2025 Dönemi Olağan Genel Kurulu'nda önceki dönem Başkanı Sadık Şengül, BUTTİM üyelerinin desteğini bir kez daha alarak, yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.BURSA (İGFA) - BUTTİM’in 2024-2025 Dönemi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. BUTTİM kat maliklerinin oy kullandığı genel kurulda mevcut Başkan Sadık Şengül tek aday olarak girdiği seçimde yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ise Mehmet Emin Tamam ve İbrahim Toprak gelirken, Denetleme Kurulu Üyeleri ise Gülten Demir, Necmi Kasaboğlu ve Oktay Arslan olarak belirlendi.

Genel Kurul’da, hizmet kalitesinin artırılması ve cazibe merkezi kimliğinin güçlendirilmesi amacıyla ele alınan çalışmaların yanı sıra, BUTTİM’in ticari başarılarını artırmak için E-Ticaret ve İnovasyon Merkezi'nin kurulması kararını da kabul edildi.

Yeni dönemde de BUTTİM Başkanı olarak seçilmekten büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade eden Sadık Şengül, ticari bir güç olan BUTTİM’i ulusal ve uluslararası alanda daha da etkin bir konuma getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Başkan Şengül, merkezin faaliyet yürüttüğü her alanda varlığımızı sürdürerek dünya çapında adımızı duyurmak için büyüme adımlarımıza devam etmekte kararlı odluklarını söyledi. Gelecek dönemde kurulması kararı alınan E-ticaret ve İnovasyon Merkezi ile ilgili de konuşan Başkan Şengül, bu kapsamda E- Ticaret ve İnovasyon Merkezimizi kurarak, geleceğin ticaretini şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi.