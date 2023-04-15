Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerin daha nitelikli staj imkânlarına sahip olabilmesi amacıyla iş dünyası temsilcileriyle protokol yapmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - BUÜ Yönetimi tarafından sürdürülen Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında Teknik Bilimler MYO ile Kolisan Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. arasında özel bir protokol düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Firma İnsan Kaynakları Müdürü Aydan Kıyılmak arasında imzalanan protokol ile kurumlar arasında mesleki eğitimde paydaş işbirliğini artırmak ve mezunların istihdamına yönelik destekleyici çalışmalar yürütülecek.

“MESLEK YÜKSEKOKULLARINI ASLA İHMAL EDEMEYİZ”

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’nin en kalabalık öğrenci sayısına sahip olduklarını vurguladı. 21 bini aşan öğrenci kapasitesiyle zaman zaman sıkıntılar çektiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Aslında meslek yüksekokulları ve buradaki öğrenci sayısı ile övünmek, bir Araştırma Üniversitesi rektörü için uygun düşmeyebilir. Ancak okullarımızın eğitim niteliği, ders içeriklerinin kalitesi ve mezunlarımıza gösterilen teveccüh bizleri meslek yüksekokullarımıza ayrıca önem göstermeye itiyor. Ara eleman denilen, bize göre ise aranılan eleman olan mezunlarımızın çok daha yüksek standartlara ulaştırılabilmesi için üzerimize düşen her türlü görevi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Asla ama asla meslek yüksekokullarımızı ihmal edemeyiz. Burada eğitim gören öğrencilerimiz Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu personellerin yetiştirildiği yerlerdir. Bu konuda bizlere destek veren Kolisan başta olmak üzere tüm sanayicilerimize de gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah protokol ile birlikte çok daha kıymetli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

TEORİK VE PRATİK BİLGİ AYNI PAYDADA BULUŞACAK

Kolisan Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Aydan Kıyılmak ise ara eleman konusunun iş dünyası temsilcileri açısından en önemli konulardan birisi olduğuna işaret etti. Firma olarak 40 yıllık bir mazilerinin bulunduğunu ve Bursa’da kendi sektörlerinde ilklere imza attıklarını söyleyen Aydan Kıyılmak; “Bizim çalışmalarımızın temelinde Kolisan’ın finansal gücü ile üniversitenin bilgi birikimini birleştirme hayali yatıyor. Ortak çalışarak çok özel projelere imza atabileceğimize inanıyoruz. Bizim iş gücümüzü yetiştiren kurum sizlersiniz. Genç kuşağın sizlerden aldığı bakış açısına gerçek anlamda ihtiyacımız var. İnşallah süreç içerisinde birlikte çok güzel projeler üretebiliriz. Sadece staj ve benzeri programlar yaparak konuyu kapatmak istemiyoruz. Daha üst seviyede ortak çalışmalara imza atalım istiyoruz. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

BUÜ MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın da firmanın genç yetenek programı adıyla bir çalışma yürüttüğünü öğrendiklerini ve bu programa üniversite olarak dâhil olduklarını açıkladı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu özelinde kapsamlı bir işbirliği yürütüleceğini vurgulayan Prof. Dr. Çağatan Taşkın, ortak çalışmalar neticesinde kıymetli sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını vurguladı.

İmza töreninde Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, akademisyenler ve firma yöneticileri de hazır bulundu.