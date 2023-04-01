Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yerli tohumda yeterli deneyime sahip olduğunun altını çizerken; “Yerli tohum milli teknoloji konusu kadar önemli” dedi.BURSA (İGFA) - BUÜ Karacabey Meslek Yüksekokulu, Limagrain Tohum Islah Üretim San. Tic. A.Ş. firması ile eğitimde işbirliği protokolü imzaladı. Mesleki eğitime destek vererek daha nitelikli öğrencilerin ilgili programları tercih etmesini sağlamayı, öğrencilerin başarılarını teşvik etmeyi ve donanım sahibi mesleki ve teknik elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Firma İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül İyidoğan ile Firma Pazarlama Müdürü Murat Öztürkmen imza attı.

İŞBİRLİKLERİ TARAFLARA DEĞER KATIYOR

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirilen protokolün gerek üniversiteye gerekse de sektör temsilcilerine kıymetli getirileri olacağını vurguladı. Karşılıklı kazan-kazan anlayışı ile deneyim ve bilgi paylaşımı yapılacağına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bu ortaklık hepimiz açısından verimli olacak. Burada öğrencilerimiz için üç ayrı kazanım modeli olacak. Yeni bir staj kapısı, birçok öğrenciye burs ve uygulamalı dersler konusunda deneyimlerini paylaşacak sektör temsilcileriyle tanışma imkânı doğacak. Sektörün deneyimi, üniversitenin bilgi birikimi ile harmanlanacak. Buradan doğacak sinerji; öğrencilerimize ve genel anlamda tüm insanlığa fayda sağlayacak. Protokolün hazırlanmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, işbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

YERLİ TOHUMA TAM DESTEK

Konuşmasında yerli tohum hakkında da düşüncelerini açıklayan Rektör Kılavuz; “Yerli tohum, milli teknoloji kadar büyük bir önem arz etmektedir. Dünyada da bu konunun ne kadar önemli olduğu son dönemde çok daha iyi anlaşılmıştır. Yerli ve milli teknolojiye gösterdiğimiz hassasiyeti, milli ve yerli tohumda da göstermeliyiz. Bu anlamda meslek yüksekokullarımızın ilgili bölümleri ve ziraat fakültelerimizin ayrıca destek almaları gerektiğine inanıyoruz. Hayvan Besleme ve Zootekni alanlarında Türkiye’nin yetkin eğitim kurumları arasında gösterilen üniversitemiz, tohum meselesi ve güvenliği konusunda da aynı hassasiyet ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu noktada yürütülen her türlü faaliyete katkı sunabilecek deneyimli akademisyenlere de sahibiz. Yeni projelerin üretilmesi ve tohum ıslahı konusundaki çalışmaların destekçisi olacağımızı bildirmek isteriz” açıklamasında bulundu.

İŞBİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Limagrain İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül İyidoğan ise işbirliği desteği ve duyulan güven için üniversitenin tüm yöneticilerine teşekkür etti. Protokol sürecinin MYO Yönetimi ile karşılıklı diyalog içerisinde ilerlediğini kaydeden Ayşegül İyidoğan; “Bu işbirliğine iki taraflı bakıyoruz. Bizler de üniversiteden ve akademisyenlerimizden son derece kıymetli katkılar görüyoruz. Özellikle öğrencilerin staj ve uygulama dersleri sürecinde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Biz süreçten çok memnunuz ve işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz. Protokol hepimize hayırlı olsun” dedi.

STAJ VE BURS TEŞEKKÜRÜ

Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Serdal Dikmen de sektördeki deneyimleri doğrultusunda okula ve öğrencilere verecekleri katkılardan ötürü firma yöneticilerine teşekkür etti. Özellikle yüksek puanlı öğrencilerin MYO’ya çekilmesi ve staj kolaylığı sağlanmasının önemli bir destek olacağına işaret eden Prof. Dr. Serdal Dikmen; “Firma, bu protokol kapsamında eğitim-öğretime vereceği desteğin yanı sıra aynı zamanda önümüzdeki yıl için de bir burs desteği sağlayacağını açıkladı. Öğrencilerimizin burs sayısını da bu vesile ile arttırmış olacağız. Destekleri ile bizlere güç katacaklar. Her şey için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.