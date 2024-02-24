Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan akademisyen Doç. Dr. Sadettin Demirel, geliştirdiği gül yağı içerikli formül sayesinde bazı bakterilerin neden olabileceği enfeksiyonların önüne geçecek.BURSA (İGFA) - BUÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sadettin Demirel, Teknoloji Transfer Ofisi’nin koordinatörlüğünde yaptığı başvuru sayesinde “Gül Yağının Antimikrobiyal Ajan Olarak Kullanımı” başlıklı buluşu için Patent Tescil Belgesi almaya hak kazandı.

Buluşun, gül yağının Escherichia coli, Bacillus subtilis ve Staphylococcus aureus bakterileri üzerinde antimikrobiyal ajan olarak kullanımı; bu kullanım doğrultusunda geliştirilen formülasyonları ve bu formülasyonların üretim yöntemleri ile ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Sadettin Demirel, süreçteki katkı ve desteklerinden dolayı BUÜ TTO yetkililerine ve vekil firma olan Destek Patent A.Ş.’ye teşekkür etti. Türk Patent’in çok kapsamlı ve uzun bir değerlendirme sürecinden sonra buluşunu tescil ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Demirel, “Sırada patentin ticarileştirilmesi var. İnşallah kısa süre içinde bu konuda da olumlu neticeler almayı bekliyoruz. Bu vesileyle, akademik faaliyetlerimi başarı ile sürdürmemde her zaman teşvik edici ve destekleyici olan rektörümüz değerli hocam Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a ve önceki rektörümüz değerli hocam Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a çok teşekkür ederim. Rektör hocamızın temsil ettiği ve her fırsatta dikkat çektiği üniversitemizin araştırma üniversitesi vizyonuna BUÜ’lü bir öğretim üyesi olarak bu patent ile katkıda bulunmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. ‘İnsan için ancak çalıştığı vardır’ hakikati rehberliğinde üniversitemiz, ülkemiz ve tüm insanlık için fayda üretme azim ve gayretinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YARARLI ETKİLERİ OLACAK

Çalışılan bakterilerin kültüre edilmiş suşlarına ve klinik izolatlarına karşı yüksek antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirlenen gül yağının, bu bakterilerin oluşturabileceği enfeksiyonların önlenmesinde kullanılabileceğini aktaran Doç. Dr. Sadettin Demirel; “Buluş, antibiyotik kullanımının azaltılmasına katkı sağlayacak ve böylece antibiyotiklere karşı dirençli bakteri türlerinin gelişimini engelleyerek insan ve çevre sağlığı açısından yararlı etkiler gösterebilecek. Özellikle, gül yağı ekstraktından hazırlanan seyreltik solüsyon gargara olarak üretilebilecek ve belirlenen konsantrasyonların diğer ağız-diş sağlığı ürün formülasyonlarına dahil edilmesi ağızdaki kötü kokuları önlemekle birlikte ağız ve diş sağlığının korunmasına yardımcı olabilecek. Türkiye’nin dünya gül yağı üretimindeki payı göz önüne alındığında, buluş kapsamında üretilecek yüksek katma değerli 0 doğal patentli ürünler ülke ekonomisi açısından önemli bir rakabet gücü oluşturabilecek” açıklamasında bulundu.

REKTÖRDEN TEBRİK

Patent sahibi Doç. Dr. Sadettin Demirel’i ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise; “Nitelikli akademik çalışmaların ve böylesi güzel gelişmelerin artarak devam etmesini umuyoruz. Sadettin Hocamız, Tıp Fakültemizin geçen yılki akademik faaliyet puanlamasında en üst sıradaydı. BUÜ TTO Koordinatörlüğü’nde aldığı bu ulusal patent ile başarısını taçlandırmış oldu. Sadettin hocamızı tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.