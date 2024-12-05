Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Mudanya ilçesinde bulunan yerleşkesinde üniversiteli öğrencilere uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli gıda hizmeti sunacak bütçe dostu öğrenci kantinini hayata geçirecek olan Mudanya Belediyesi, rektörlükle protokol imzaladı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, öğrencilerin ekonomik kaygı yaşamadan, sağlıklı ve lezzetli gıdalara erişebileceği bir eğitim ortamı oluşturma hedefinde ilk adımı attı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Mudanya Yerleşkesi’nde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi kantin hizmetlerini sağlamak üzere işbirliği protokolü imzaladı.

Mudanya Belediyesi iştiraklerinden MUDAŞ’ın hizmet sağlayıcısı olacağı öğrenci kantini, bu eğitim-öğretim yılı içerisinde hizmete açılacak ve üç yıl boyunca öğrencilere bütçe dostu, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulacak.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gençlere hem eğitim hayatlarını kolaylaştırmak hem de bütçelerine destek olmak istediklerini belirtirken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi de, bu desteğin başlangıç olmasını diledi. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman da, öğrenciler için belediyeden destek görmenin değerli ve anlamlı olduğunu söyledi.

