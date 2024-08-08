Geçtiğimiz ay Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsüne, sıçrayan yangında zarar gören ağaçlar için temizleme ve ıslah çalışmaları başlatıldı.BURSA (İGFA) - Hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, ormanların korunması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı.



BUÜ Görükle Yerleşkesi'nde üniversiteye ait yangından zarar gören ormanlık alanlarının yeniden ormanlaştırılması ve mevcut yanmamış ormanlık alanların yangına dirençli hale getirilmesine yönelik Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak hazırlanan protokol, 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü resmen imzalandı.

“ÜÇ BİRİM VE İKİ FAKÜLTEMİZ AĞIR ETKİLENDİ”

Yangın ve protokol hakkında açıklamalara yer veren, Rektör Feridun Yılmaz, "Yanan ormandan dolayı en çok etkilenen üç birim ve iki fakültemiz çok ağır etkilendi. Çiftlikteki hayvanlarımız can kaybına uğramadan çok şükür ki kurtarıldı. Çalışanlarımıza da buradan şükranlarımızı iletiyorum hepsinin insan üstü bir çabası oldu. Yüz ölçümü olarak Türkiye’nin en geniş kampüslerinden birine sahibiz. Bunun yaklaşık 3/2’si veyahut biraz daha altı orman yapısından oluşuyor. Bunun düzenli bir şekilde bakımı, muhtemel yangınla mücadele için bir yandan ağaçlandırılması gerekiyor bir yandan da bakılması gerekiyor. Bu konuda orman bölge müdürlüğümüz sağolsun bize yardımcı oluyor. Bu protokol marifeti ile ağaçların kesilmesi, dikime hazır hale getirip bakım yapılmasını bu 5 yıl içerisinde onlarla beraber üstleneceğiz. Ormanımızın o kaybolan kısmına ulaşacağız, çabalarından dolayı herkese teşekkür ediyorum.” sözlerini kullandı.

“YANGINLARI ÖNLEMEK ADINA İMZALIYORUZ”

Rektör Feridun yılmazın ardından konuşmalarında yangınları önlemek adına protokol imzaladıklarını belirten Bursa Orman Müdürlüğü Genel Başkanı Bekir Karacabey, “Bu ağaçlık alanlarda, mevcut çıkabilecek orman yangınlarını önlemek adına Orman Bölge Müdürlüğü olarak rektörümüz ve Uludağ Üniversitesi ile protokol imzalayacağız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.”dedi.