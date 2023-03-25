Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) ortaklığında hazırlanan “Güvenli İnşaat İçin Bilinçli Kadro” projesi, KalDer tarafından ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - KalDer’in, tüm sektör ve kuruluşlarında mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması, yerel ve ulusal düzeyde kamu sektöründeki iyi uygulamaların ödüllendirildiği Tanıma Programı kapsamında hayata geçirdiği “İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri” Ankara’da düzenlenen 23. Kamu Kalite Sempozyumu’nda dağıtıldı.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ KATEGORİSİNDE TEK

Başvurusu yapılan projelerin 4 farklı kategoride ödüllendirildiği organizasyonda “Güvenli İnşaat İçin Bilinçli Kadro” projesi Bursa Uludağ Üniversitesi, Devlet Üniversiteleri Kategorisinde En İyi Proje ödülünü kazanmayı başardı. Törende hazır bulunan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ödülü, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Funda Coşkun, Proje Yürütücüsü ve İSG Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, Öğr. Gör. Yasemin Özdemir, Öğr. Gör. Hüdayi Taşçı, Öğr. Gör. Gizem Akalp, Öğr. Gör. Uğur Saklangıç, Dr. M. Sami Döven,İMSİAD Yöneticileri ve ekip üyeleriyle birlikte aldı.

ÖZEL PROJEYE ÖZEL ÖDÜL

BUÜ ve İMSİAD ortaklığında yürütülen Güvenli İnşaat için Bilinçli, Kadro Projesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında ilk olma özelliğine sahip. Avrupa Birliği Projesi olarak yürütülen çalışma kapsamında Üniversite Kampüsü sınırları içerisinde İSG DİEM (Dijital İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi) kuruldu. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine inovatif bir katkı sağlamayı amaçlayan proje sayesinde çok sayıda personel nitelikli iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma şansını yakaladı.