Büyü ve fal gibi bilimsel dayanağı olmayan yöntemlerle para kazananlar, ağır cezada yargılanıyor.BURSA (İGFA) - Sosyal medyanın güçlenmesi ile birlikte büyücülük, falcılık ve medyumluk gibi sektörler ciddi oranda arttı. Sosyal medya gelecekten haber verme, büyü yapma, büyü bozma gibi işlemleri yaptıklarını iddia eden pek çok şahıs türedi. Hatta kimisinin ofisi dahi var.

Para karşılığında fal, büyü, sihir, medyumluk ve kurşun dökme gibi eylemleri yapanlar, herhangi bir şikâyet durumunda nitelikli dolandırıcılık suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor ve 3 ila 5 yıl arasında hapse mahkûm edilebiliyor veya 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılabiliyor.

Hukukçular, büyü dolandırıcılarının vatandaşları evlilikleri, sosyal ilişkileri ve sınav başarıları üzerinden hedeflediklerini kaydederek bu şahısların dolandırdıkları kişilerden yüksek meblağlar istediklerini, sonrasında yeni büyüler ve büyü malzemeleri için sürekli para istemeye devam ettiklerini kaydediyor. Bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan hukukçular, dolandırılan vatandaşların dolandırıcıya para vermeyi kesmeleri durumunda, dolandırıcı tarafından kendilerine karşı büyü yapmakla tehdit edildikleri, bir nevi şantaja uğradıklarını da kaydediyor.

Din adamları ise İslam’da, büyü ve sihir ile uğraşmanın büyük günahların arasında yer aldığı ve kesinlikle haram olduğu konusunda vatandaşları uyarıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 12.04.2023 tarihinde yapılan açıklamada ise örnek bir hadis üzerinden büyü ve sihir yapanların Allah’a şirk koşmuş olduklarını ifade ediyor.