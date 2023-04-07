Bingöl’ü temsil eden futbol takımlarından biri olan Büyük Bingöl, yaşadığı maddi imkânsızlıklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada maddi ve manevi desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ve bu süreçte herkesten destek beklendiğinin altı çizildi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’ün spor branşları içeresinde en üst liginde mücadele eden TFF Futsal Süper Ligi'nde temsilci Büyük Bingölspor futsal takımı, tüm olumsuzluklara rağmen Bingöl'ü ülke genelinde temsil etmeye devam ediyor.

Hedefleri ligde şampiyonluk olan takımın 5 maç sonunda aldığı 4 galibiyet ile liderlik koltuğunun bir puan altında ikinci sırada bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Bu sezon hedefleri Barcelona, Real Madrid gibi takımların olduğu UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligidir. Tamamı yerli, Bingöllü futbolculardan oluşan takımımız birçok alanda diğer takımlarla mukayese edilemeyecek kadar kötü şartlarda mücadelesine devam ediyor ama bu nereye kadar böyle sürecek gerçekten bilmiyoruz. Fiziksel ve taktiksel açıdan saha içerisinde herhangi bir problem yaşamayan takımımız diğer alanlarda (psikososyal, zihinsel, duygusal vb.) yaşadığı sorunlar nedeniyle rakiplerinden çok daha zor şartlar altında mücadele etmek zorunda kalıyor. Şimdiye kadar 10 yılı aşkındır bu platformda mücadele eden ve birçok başarı elde eden takımımız gerekli şartlar ve imkanlar sağlandığında neleri başardığını tüm kamuoyununa göstermiştir. Rakiplerinin çoğunluğunun kurum takımı olması ve sponsorluk anlaşmaları ile lige devam etmeleri kendilerinin ise şahsi imkanlarla, birkaç hatırı sayılır memleket sevdalısı ya da kurum amiri sayesinde bazen bir deplasmanı bile zor bir şekilde geriye bırakarak lige devam etmesi ve bu şartlar altında bunların başarılabilmesi gerçekten takdire değer bir durum".

Bingöl'deki resmi kurumlarının ve önde gelen iş insanları ile siyasilerin e elini taşın altına ciddi manada koymaları gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Çünkü bu zorluklarla mücadele etmek bir yere kadar. Bizim rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele etmek gibi bir talebimiz yok yeter ki biz rakiplerimizle saha içerisinde mücadele ederken saha dışında yaşadığımız olumsuzları bir nebzede olsa unutmak istiyoruz ve o zaman bu şehrin gençlerinin daha nicelerini başaracağını hep birlikte göreceksiniz. Kendimiz için değil şehrimiz için, çocuklarımız için geleceğimiz için yarınlarımız için istiyoruz, bu zorlu süreçte bizlere her anlamda destek olan bir elin parmağını geçmeyen kıymetli büyüklerimize teşekkürü borç bilir aynı zamanda bin bir türlü bahane ile başından defedenlere de başaracağımız gün kendine pay çıkaracakları zaman vereceğimiz cevapla hadlerini bildireceğiz" ifadeleri yer aldı.