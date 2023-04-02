DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, partisinin vaatlerini anlattı. Karlıtekin, altyapı projelerini ucuza mâl edeceklerini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Ali Babacan'ın genel başkanlığındaki DEVA Partisi, büyük projeler için garanti verdi.

Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin tarafından vaatlerin anlatıldığı toplantıda, ülke savunmasına katkı yapacak her firmaya devletin kapılarını ardına kadar açacaklarını belirterek, yıkılmaz binaları en düşük maliyetle yaparak şehirleri yeniden imar edeceklerini söyledi.

"Aynı parayla iki misli köprü ve yol yapılacak, yıkılmaz binalara en düşük maliyet ödenecek" diyen DEVA Partili Candan Karlıtekin, altyapı projelerini ucuza mâl edeceklerinini altını çizdi.

Karlıtekin açıklamasında, şu konulara açıklık getirerek, partinin büyük projelerine ilişkin vaatlerini paylaştı.

‘MİLLETİN PARASI EMANETTİR’

“Milletin parası emanettir. Bu emanete gözü gibi bakmak ve hizmete döndürmek yönetimlerin şerefidir" diyen Karlıtekin, "Mevcut yönetim maalesef bu hassasiyeti kaybetti; yoksulluk, yolsuzluk ve yasakların kaynağı haline geldi. Bu süreçte köprü yaptırdılar. DEVA Lideri ve kadroları aynı paraya benzer boyuttaki köprüden en az iki tane yükseltecek. Demiryolu, karayolu yaptırdılar. DEVA Lideri ve kadroları aynı para ile en az iki, üç misli demiryolu ve karayolu inşa edecek. Şehirlerin dışına şehir hastaneleri yaptılar. DEVA Lideri ve kadroları aynı paraya sağlık hizmetlerini daha kalitelisini, daha erişilebilir şekilde yurttaşın ayağına getirecek. Sağlık sistemimiz ülke bütçemizin kara deliği olmayacak" diye konuştu.

DEVA, ŞEHİRLERİ YENİDEN İMAR EDECEK’

“DEVA Lideri ve kadroları; yer bilimciler kılavuzluğunda, sağlam zeminlere, şehir plancıların yönlendirmesiyle, en uygun yerleşim şekline göre ileri mühendisliği devreye alarak yıkılmaz binaları en düşük maliyetle yapıp huzurlu, kimlikli ve alt yapısı tam şehirleri yeniden imar edecek" diyen Karlıtekin, "Artık size ait her kuruş büyük bir hassasiyetle harcanacak. Bütün hizmetler ve büyük eserler fahiş fiyatlarla değil ne gereğinden önce ne gereğinden fazla olarak, tam zamanında, tam yerinde, tam kararınca yapılacak. Hizmetler ve yatırımlar yolsuzlukların örtüsü olmayacak, olamayacak. DEVA Lideri ve kadroları tam da bu yenilenmenin filizi olup ülkemizi fetret devrine düşürmeden yeni ufuklara taşıma arzusu ve iradesinin vücut bulmuş halidir" dedi.