Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sanatın her dalına olduğu gibi sinemaya da değer ve destek vermeye devam ediyor. 1990 yılına kadar çevrilmiş olan nostaljik Yeşilçam Filmlerinden seçilen 150 adet orijinal film afişi 3 Eylül 2024 tarihinde sanatseverlerin ilgisine sunulacak. KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’in koleksiyonunda bulunan eserlerin yer aldığı sergi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde ziyaretçileriyle buluşacak.

Sergide, Yeşilçam’a ait 150 adet film afişinin yanı sıra; tamamı orijinal olan imzalı fotoğraflar, kartpostallar, lobi kartları, senaryo metinleri, 35 mm - 16 mm makara filmler ve fragmanlar gibi eserler yer alacak. Bu eserlerle sanatseverlere nostaljik bir atmosferde, toplumun ruhunda derin ve anlamlı izler bırakmış beyazperde hikâyeleri tekrar hatırlatılacak.

03 Eylül Salı günü saat 14.00’te, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde izleyici ile buluşacak sergi, sanatseverlere, misafirlere nostaljik bir atmosfer yaşatmanın yanı sıra, eskide kalmış gibi görünse de toplum hafızasında anlamlı izler bırakmış, topluma ait hikâyeleri tekrar hatırlatmak, özellikle gençlere Yeşilçam’ın, gülümseten, hüzünlendiren güzel değerlerini anlatmayı hedefliyor.

Sergi süresince, sergi alanının hemen yanında ‘Açık Hava Sinema Günleri’ etkinliği düzenlenecek. Tamamı ücretsiz olan söz konusu etkinliklere tüm sanatseverler davet edildi.