30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü Bakırköy’de büyük bir coşku içinde kutlandı. 30 Ağustos kortejinde, binlerce kişi ellerinde Türk bayrağıyla marşlar eşliğinde yürüdü. Kortejin ardından Emek Demir, sevilen parçalarını Bakırköylüler için seslendirdi. 30 Ağustos’un tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan yürüyüşümüz 30 Ağustos’ta zaferle taçlandı. Bu yolda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 102. yıl dönümü Bakırköy’de coşku içinde kutlandı. Sabah saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler, akşam da kortej yürüyüşü ve konserle devam etti. Ebuziya Caddesi’nde başlayan kortejdekiler ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun yanı sıra; ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve binlerce kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüş sonrası DJ Yiğit Yıldırım ve Emek Demir ft. Backing Track sahne alarak Bakırköylülüre unutulmaz bir bayram yaşattı.

“ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ HEDEFE DURMADAN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ ”

30 Ağustos’un tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan yürüyüşümüz 30 Ağustos’ta zaferle taçlandı. Bu yolda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe durmadan yürümeye devam edeceğiz. Bakırköylüler olarak Atamızın izinde olmaya devam edeceğiz. Zafer Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.