Büyükada’da 25 ülkeden 3 bin sporcunun rekor katılımıyla gerçekleşen ve farklı teknik seviyelere uygun birçok rotaya ev sahipliği yapan Büyükada Yarı Maratonu, spor ve doğayı bir araya getiren unutulmaz anlara sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un en prestijli yarışlarından biri olan Büyükada Yarı Maratonu’na unutulmaz anlara sahne oldu.

Etkinlikte, 25 ülkeden gelen 3000 sporcu; 5K, 10K ve Yarı Maraton (21K) olmak üzere birçok teknik seviyeye uygun üç farklı parkurda mücadele etti.

Decathlon Büyükada Yarı Maratonu, katılımcılara hem yarış heyecanını hem de Büyükada’nın benzersiz atmosferini bir arada sunarak, spor ve doğayı buluşturdu.

Dilburnu Tabiat Parkı, Sabuncu Köşkü gibi Büyükada’nın tarihi miraslarının yanı sıra Mizzi Köşkü ve Yalman Köşkü gibi birçok ikonik mekânın güzergâhından geçerek tüm adayı çevreleyen parkurlar, sporculara eşsiz bir rota deneyimi yaşattı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen koşu tutkunları, sporun birleştirici gücüyle bir araya gelerek, keyifli ve rekabet dolu bir maratonda ter döktü. Gün sonunda ise genel klasmanda ve yaş kategorilerinde dereceye giren kadın ve erkek sporcular, düzenlenen törenle kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Koşucuların performansını destekleyecek ekipmanların yer aldığı Decathlon mağaza standında, yarış öncesi ve sonrası ihtiyaçlarını karşılayan sporcular koşunun ardından, yarışın anılarını kalıcı kılmak için Decathlon Member standında yer alan Kişiselleştirme Stüdyosu’nda tişörtlerine nakış yaptırarak kişiselleştirme fırsatından yararlandı.

Madalyalarına yarış sürelerini lazer baskı yaptıran sporcular, başarılarını özel tasarımlarla ölümsüzleştirdi.