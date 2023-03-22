Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Strazburg’da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44. Genel Kurul toplantısında deprem bölgesinde yapılan çalışmaları ve yurt dışından gelen destekleri değerlendirdi.

Afetlerin siyaset üstü boyutu olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın , ‘’Deprem bölgesinde merkezi hükümetimiz, STK’lar ve yerel belediyelerle uyumlu şekilde çalıştık. Ancak bazı arkadaşlarımız kameralar karşısına geçtiğinde farklı açıklamalar yapıyor, bu da yurt dışında olumsuz bir algıya neden oluyor. Afet zamanlarında politik hassasiyetleri bir kenara bırakmalıyız’’ dedi.

KONGREDEN DAYANIŞMA KERMESİ

Depremin ilk gününden bu yana Türkiye ile yakın iletişimde olan kongre yönetimi, 44. Genel Kurul kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ve Avrupa Konseyi çalışanlarının da destekleriyle depremzedelere yardımcı olmak amacıyla bir dayanışma kermesi düzenledi. Kermesin resmi açılışı Avrupa Konseyi binası lobisinde Türk Delegasyonu Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Kongre Başkanı Leendert Verbeek ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Başkanı Tiny Kox’un açılış konuşmalarıyla gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Türkiye Dayanışma Kermesi’ni ziyaret eden davetliler, eş zamanlı olarak Azerbaycan Ulusal Heyeti tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla depremzedeler için organize edilen kermese de konuk oldu. Kongrenin 44. Genel Kurulu, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde hayatını kaybeden depremzedeler için saygı duruşu ile başladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TEŞEKKÜR ETTİ

Kongre üyelerine gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür eden Başkan Büyükakın, ‘’Kongre üyeleri depreme ilişkin dayanışma kampanyası yapmak istediklerini bize iletti. Ben Türkiye’deki koşullar nedeniyle bu dönemdeki toplantılara katılmayı düşünmüyordum. Ama Türkiye ile dayanışmalarını ifade etmek istedikleri için toplantıya katıldım. Üst düzey bir katılım gerçekleşti. Türkiye’nin yanında olduklarını ve yardıma hazır olduklarını ilettiler’’ dedi.