Büyükşehir’in STK’larla işbirliği halinde hayata geçirdiği projelerle toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Feneri Kocaeli Temsilcisi Şenol Tiryaki, Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Başkanı Gökhan Atılgan, Kocaeli Geredeliler Derneği Başkanı Ahmet Çimen ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kocaeli Ticaret Odası Genç Girişimciler Çalışma Komisyon üyelerini makamında konuk etti. Konuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımlaşma, genç girişimcilere destek ve hemşeri dernekleriyle işbirliği alanlarında hayata geçirdiği projelerle toplumun tüm kesimlerine dokunmaya devam etmesi nedeniyle teşekkürlerini Başkan Büyükakın’a iletti.

“SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DESTEK PROGRAMLARI”

Kocaeli’de sosyal yardımlaşma projeleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarını yükseltilmesi için çok büyük gayret ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik destek programlarımızla kimsenin mağduriyet yaşamasına izin vermiyoruz. Gıda yardımları, eğitim destekleri ve sağlık hizmetleriyle vatandaşımızın yanındayız. Özellikle sağlık ve sosyal hizmetler noktasında yürütülen projeler, her geçen güçlendirilmektedir’’ dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Genç girişimcilerin önünü açmak ve yenilikçi fikirlerin hayata geçmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine düşen tüm desteği verdiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin potansiyelini açığa çıkarmak ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmek bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu anlayışla birçok gencimizin iş dünyasında başarılı adımlar attığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini sarf etti.

KAPSAYICI VE BİRLEŞTİRİCİ YAKLAŞIMLAR

Hemşeri dernekleriyle geliştirilen işbirlikleri, toplumsal dayanışmanın ve kültürel çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynuyor. Başkan Büyükakın, "Hemşeri derneklerimiz, şehrimizin kültürel zenginliğini yansıtan önemli sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu derneklerle yürüttüğümüz projelerle, şehirdeki sosyal uyumu ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz. Ortaklaşa düzenlenen etkinlikler, kültürel faaliyetler ve sosyal projelerle hemşeri derneklerinin yerel yönetimle olan ilişkileri daha da güçlendirilmektedir" dedi. Toplumsal dayanışma ve gelişim alanlarında hayata geçirilen projelerin, şehirdeki tüm vatandaşların refahını artırmayı hedeflediğini vurgulayan Başkan Büyükakın. "Sosyal yardımlaşmadan girişimciliğe, her alanda sürdürülebilir projelerle ilerlemeye devam edeceğiz" vurgusunu yaptı.