Büyükçekmece Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında “Hedef Sıfır Atık“ sloganıyla gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğine çevre dernekleri ve yüzlerce minik öğrenciye katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Büyükçekmece Gölü Tepecik Çamlık mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çevre gönülleri ilk olarak Büyükçekmece Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı. İstanbul’un en önemli içme suyu havzalarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde tonlarca atık toplanması dikkat çekti.

Çevre temizliğinin ardından bölgeye yüzlerce ağaç fidesi dikildi.

Etkinliğe destek veren TEMA Vakfı ve İSTAÇ A.Ş. tarafından minik çevrecilere eğitim verildi.

Büyükçekmece’de faaliyet gösteren çevre dernekleri, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen Dünya Çevre Günü Etkinliği kapsamında bu yıl da en fazla atık toplayan mahalle muhtarlıkları, site, işletme ve okullara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenince konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece halkının her zaman çevre duyarlılığı ile ön plana çıktığını belirterek en çok atık yağ, ambalaj ve atık pil toplayan çevre gönüllerine teşekkür plaketi takdim etti.

İSTAÇ’ın İstanbul denizlerinde yaptığı temizlikler esnasında denizden çıkardı ilginç atıkların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Gün boyu süren çevre günü etkinliğine katılan öğrenciler zaman zaman da gönüllerince eğlendi. Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de söyledikleri şarkılar ile etkinliğe renk kattı.