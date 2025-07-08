Ukrayna, Slovakya, Özbekistan ve Cezayir büyükelçileri, 8 Temmuz 2025’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını takdim etti; Külliye’de görüşmeler gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

İletişim Başkanlğı'ndan aktarılan habere göre Büyükelçiler, elçilik mensupları ve ailelerini takdim ederek Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, her büyükelçiyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bu görüşmeler, Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.