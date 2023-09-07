İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ederek 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali kapsamında verilen “Altın Pişmaniye Başarı Ödülü”nü takdim etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen “12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali” kapsamında bu yıl ilk kez verilen Altın Pişmaniye Ödülleri sahiplerini buldu.

Toplumsal fayda odaklı projeleri, uygulamaları ve başarılı uygulayıcılarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Altın Pişmaniye Ödülleri’nin ilk yılında 37 farklı kategoride ödüller verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de “Altın Pişmaniye Başarı Ödülü”nün sahibi oldu. Törene önceden planlanmış programı nedeniyle katılamayan Büyükerşen’e ödülünü takdim etmek üzere Eskişehir’e gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’nin de yer aldığı ziyarette nazik misafirperverliği için Büyükerşen’e teşekkür eden Kaplan, “Yerel yönetimlerdeki kültür sanat başarı ödülünü sizlere takdim ediyoruz. Sizler bizim için bir duayensiniz. Sizleri örnek alıyoruz. Ben ilk Belediye Başkanı seçildiğimde sizleri ziyaret etmiş ve tüm tesislerinizi gezmiştim. Üretim tesislerinizi rol model aldık ve kendi tesislerimizi kurduk. Belediyenin parası belediyeye kalsın istedik ve başardık. Bu sebeple sizler yaptıklarınızla hep örnek oldunuz.” dedi.

Büyükerşen de ödül ve nazik ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, Başkan Hürriyet’i hayata geçirdiği başarılı projeler nedeniyle kutladı. Daha sonra Başkan Hürriyet, “Altın Pişmaniye Ödülü, İzmit Tarihinin Renkli Rölyeflerini ve Doç. Dr. Tuna Şare Ağturk’ün kendi kaleminden ve İzmit Belediyesi olarak Türkçe’ye kazandırılan Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri kitabını ve İZGİM’im emekçi kadınlarının hediyelerini” Büyükerşen’e takdim etti. Büyükerşen de Hürriyet’e Atatürk portresi hediye etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.