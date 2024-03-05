Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği-Kayseri İş Forumu 2024 Programı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Modeli diye nitelendirilen belediyecilik anlayışıyla Türkiye’de ve Avrupa’da kendisinden söz ettiren bir şehir olduğumuzun farkındayız” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Avrupa Birliği-Kayseri İş Forumu 2024 Programı’na katıldı.

Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, oda ve borsa başkanları ile Avrupa Birliği üye ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Avrupa Birliği-Kayseri İş Forumu 2024 Programı’nda konuşan Başkan Büyükkılıç, 18 büyükelçiyi Kayseri’de ağırladıklarını ifade ederek, “Türk’ün konuk severliğinin en güzel örneklerini sergileyen Ticaret Odamızın kıymetli başkanın ev sahipliği öncülüğünde yapılan böyle anlamlı ve önemli çalışmadan dolayı değerli başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“ŞEHRİMİZDE BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN, DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLEYEREK GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Büyükkılıç, sanayi ve ticaret şehri olarak anılan Kayseri’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın zenginliklerini taşıdığına dikkat çekerek, “Kendi kendine yetmeye çalışan, yük olmayı hiçbir zaman düşünmeyen ve her zaman yardımseverliğiyle, insanların elinden tutma anlayışıyla şehrine, ülkesine layık olma anlayışıyla üretici, kreatif, inovatif özelliklere sahip olan insanlarla bezenmiş olan bir şehir. Elbette şehrimizi seviyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. En önemli özelliklerimizden birisi de şehrimizde birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek gayret gösteriyor olmamızdır” şeklinde konuştu.

“HİZMET ETMEYİ VE ESER BELEDİYECİLİĞİ ÜRETMEYİ HER ZAMAN İÇİN ÖNEMSİYORUZ”

Hizmet etmeyi ve eser belediyeciliği üretmeyi her zaman için önemsediklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Şehrimizi sizlerle paylaşmak, bu güzellikleri sizlere sunmak, hem ticari olarak hem turizm potansiyeliyle ve en önemlisi kayak merkezimiz ile turizm odaklı çalışmalarımızla daha fazla insanların burayı tanımasına önümüzdeki dönemlerde fırsat vermeye çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Şehrimiz bilimin merkezi, yenilikçi anlayışın merkezi biz de yerel yöneticiler olarak demokrasinin de gereği ayrıştırmadan, ötekileştirmeden şehrimizdeki 1 milyon 500 bin insanın hepsini bağrımıza basarak hizmet etmeyi ve eser belediyeciliği üretmeyi her zaman için önemsiyoruz. Çok şükür iyi bir yoldayız. Yerel yönetim hizmetleri bağlamında Kayseri Modeli diye nitelendirilen belediyecilik anlayışıyla da Türkiye’de ve Avrupa’da kendisinden söz ettiren bir şehir olduğumuzun da farkındayız. Daha fazlasını el birliğiyle yapma yönünde de irade göstereceğimizi paylaşmak istiyorum.”

Kayseri’yi dünya şehri olarak herkesin parmakla göstereceği bir konuma getirme adına daha da fazla gayret göstereceklerini belirten Büyükkılıç, Kayseri’nin, 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir belediyesi olarak anıldığını ve birinci sırada paylaşıldığını da sözlerine ekledi.

VALİ ÇİÇEK: “GERÇEK CENNET BURASI”

Vali Gökmen Çiçek ise “Delegasyon başkanımız ve büyükelçilerimizin hem Türkiye içerisinde birçok yere gittiklerini ve birçok vilayeti ziyaret ettiklerini hatta daha önce görev yaptıkları birçok şehri görme fırsatı bulduklarını biliyorum. Gittikleri yerlerde şehrin yöneticileri onlara şehirleri anlatıyorlar. Ve burası dünyanın en güzel yeri ve cenneti diyorlar. Ama şimdi ben bir şey söylüyorum. Gerçek cennet burası. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun programınız” dedi.

“ULAŞIM OLMADAN TİCARET OLMAZ, TİCARET OLMADAN DA YAŞAM OLMAZ”

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yaşanan ticari ilişkilere yönelik bilgi ve görüşlerini paylaşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da talep ve tavsiyelerde bulundu. Gülsoy, konuşmasında Kayseri’yi anlatarak, Kayseri’nin girişimcisi bol olan kadim bir şehir olduğunu ifade etti. Kayseri’yi ilklerin ilk olduğu şehir olarak niteleyen Gülsoy, dünyadaki ilk tıp okulunun Kayseri’de kurulduğunu, öte yandan Kültepe Kaniş-Karum’da çıkarılan tabletlerdeki bilgilerde ilk ticari yazışmaların, senetlerin, kadın girişimcilerin yer aldığını sözlerine ekleyerek, Kayseri’nin pek çok ilkleri bünyesinde bulundurduğunu belirtti. Dünyada tek geçerli dilin ticaret olduğunu dile getiren Gülsoy, ticaretin dini, dili, ırkının olmadığını söyleyerek, “Bizler ulaşım olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan da yaşam olmaz diyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Avrupa Birliği-Kayseri İş Forumu 2024 paneli gerçekleştirildi.