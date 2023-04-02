Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu’nda Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentte misafir edilen depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla kucaklaşmaya devam eden ve sürekli bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremlerden dolayısıyla Kayseri’ye gelen depremzedelerle iftara katıldı.

Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftarda depremzedelerim rahmet ve bereketinin yaşandığı Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik eden Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte yurtta tek tek masaları gezerek, depremzedelerle sohbet etti. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, depremzedelerin ihtiyaçlarını da sormayı ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç, iftar programında ‘Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın’ diyerek, “Deprem bölgelerinden Kayseri’ye gelen ve KYK yurtlarında misafir olarak ağırladığımız vatandaşlarımızla bu güzel Ramazan ayında iftarda buluştuk. Öncelikle tekrardan yaşanan bu felakette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygumuzu hep diri tutmamız gereken zamanlar. Ülke ve Kayseri olarak kardeşliğin ve birliğin gereğini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu şehrin belediye başkanı olarak sizlerle bu iftar sofrasına buluştuğum için çok mutluyum. Cenabı Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İnşallah Mevla'mız bizleri Kadir Gecelerine ve Ramazan Bayramlarına da huzur içerisinde eriştirsin diye dua ediyoruz”

BÜYÜKKILIÇ, “BİZLERİ MÜBAREK RAMAZAN AYINA ULAŞTIRAN, TERAVİH NAMAZLARINDA BULUŞTURAN RABBİMİZE HAMDOLSUN”

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Zümrüt Camii'nde teravih namazı ile vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, “Bizleri mübarek Ramazan ayına ulaştıran, teravih namazlarında buluşturan Rabbimize hamdolsun. Zümrüt Camii'nde kıldığımız teravih namazının ardından hemşehrilerimiz ile hasbihal ederek, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ettik” dedi.