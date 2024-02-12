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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte KAYMEK tarafından gerçekleştirilen Kayseri’nin ünlü ve sevilen gastronomi değeri olan ‘Kayseri Yağlaması Yapımı’ etkinliğine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu KAYMEK, evli çiftleri Kayseri’nin zengin gastronomi kültürü içerisinde yer alan yağlama yapımı etkinliği ile buluşturdu.

Ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan KAYMEK İle Öğreniyorum Atölyesi bünyesindeki ‘Eşim ve Ben Mutfakta’ etkinliği, KAYMEK Akademi tesislerinde gerçekleştirilirken, etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı.

Ceketini çıkarıp, mutfak önlüğünü giyen Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile yağlama yaptı.

KAYMEK, 6’ncı Üniversite Gibi Hizmet Ediyor

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, KAYMEK’in 6’ncı üniversite gibi hizmet verdiğini vurgulayarak, “Bu alanda da meslek edindirme kurslarımız hem hobi mantığında hem gelir temin etmek isteyip, bütçesine katkıda bulunmak isteyenler için fayda sağlıyor. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yaptığımız için belge ve sertifika da veriyoruz. Böyle de bir kazanım söz konusu oluyor” diye konuştu.

KAYMEK’in bu tür güzelliklerle yetenek avcılığına çıktığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Hem pişiriyoruz hem de ikram ediyoruz” diyerek, Kayseri’nin zengin gastronomi kültürü içerisinde önemli yer tutan yağlamayı pişirmenin yanı sıra yemesinin de usulü olduğunu uygulamalı olarak gösterdi.

KAYMEK Türk Mutfağı eğitmenlerinden Nesibe Savruk ise bir pazar etkinliğinde yine birlikte olduklarını ifade ederek, “Kayseri’mizin meşhur yemeği yağlama etkinliği var. Gelen arkadaşlarımız ve başkanımız eşliğinde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yöresel lezzetlerimizin unutulmaması adına güzel bir etkinlik, devamı gelecek inşallah” şeklinde konuştu.