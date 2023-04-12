Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve aileleriyle iftar programında buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ramazan-ı Şerif ayının rahmet ve bereketini birlik, beraberlik içerisinde yaşamaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın da eşlik ettiği iftar buluşmasında tek tek masaları dolaşan Başkan Büyükkılıç, meclis üyeleri ve aileleriyle sohbet edip, Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Ülkemizin, şehrimizin birliği, beraberliği ve huzuru çok önemlidir. Birbirimizi incitmeden, kırmadan şehrimizin güzelliklerini paylaşarak hep beraber yol alalım. Birbirimize sahip çıkalım, birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım” dedi.

Kayseri’ye hizmet yolunda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şehrimizin kıymetini bilelim, her kademede emeği geçen kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette bu şehirde yaşayan, bu şehrin imkânlarından faydalanan her insan bilir ki Kayseri belediyecilik, şehircilik ve devletine, milletine, vatanına bağlılık açısından bence bir numaradır. O açıdan Allah’ın izniyle bunu sağlayan büyüklerimizin duası, siz kardeşlerimizin gayreti hepimiz için önemlidir. Bu anlayış içerisinde Cenab-ı Allah hizmet etmeyi nasip eylesin diye dua ve temennide bulunuyorum. Ramazan’ınızı, şimdiden Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz.”