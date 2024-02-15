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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği nezdinde tescil başvurusuna ilişkin kararın AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığını duyurdu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültür sanat çeşitliliği ve gastronomi lezzetleri ile zenginlikler şehri Kayseri’nin tüm değerlerine sahip çıkan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin markası pastırmanın tescil başvurusunun AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığını duyurdu.

“BU HABERİ DUYURMAKTAN SON DERECE MUTLUYUM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri pastırmasının AB ülkelerinde de koruma altına alınacak olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, “Kıymetli Hemşehrilerim, sevdalısı olduğumuz bu şehrin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden siz değerli hemşehrilerimle bu güzel haberi paylaşmaktan da son derece mutluyum. Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği nezdinde tescil başvurusu AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. Anavatanı Kayseri olan pastırmamız AB tarafından ‘Mahreç İşareti Protected Geographical İndication-PGI’olarak kaydedilerek Avrupa Birliği’nde koruma altına alınacaktır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, tescil başvurusunun UNESCO Gastronomi Kreatif Şehirler Lisesi’nde yer alan Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.