Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden iki sporcunun 2024 Okçuluk Milli Takımı’na seçilme başarısı gösterdiğini duyurarak, “Milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Kayseri’mizi sporun merkezi yapmaya, sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bilim, teknoloji, kültür sanat ve spor ile iç içe, her yönden tam donanımlı nesiller yetiştirme vizyonu doğrultusunda proje ve hizmetler üreten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerinin meyvelerini alıyor.

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında kentte marka haline gelen KAYMEK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi ve Spor A.Ş. gibi kuruluşlarıyla yüz binlerce vatandaşa dokunan Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. marifetiyle ülke sporuna önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü iki sporcusunu 2024 Okçuluk Milli Takımı’na gönderdi.

Kayseri için gurur verici başarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Spor alanında Kayserilileri gururlandıran ve keyiflendiren başarılara imza atmaya devam ediyoruz. 30 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2024 Milli Takım Seçme Yarışması’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü sporcularımızdan Yunus Emre Arslan Makaralı Yay U21 Erkekler Kategorisinde 1’inci olarak 2024 Okçuluk Milli Takımı’na seçildi. Yine sporcularımızdan Kutay Tek ise Klasik Yay U21 Erkekler Kategorisinde 2’nci olarak Okçuluk Milli Takımı’na seçilme başarı gösterdi. Milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Kayseri’mizi sporun merkezi yapmaya, sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının milli takımda Türkiye’yi temsil edeceklerini kaydederek, “Sporcularımızın Romanya Ploieşti’de düzenlenecek olan U21-U18 Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Sporcularımız Yunus Emre Arslan ve Kutay Tek ile antrenörlerimiz Emre Çömez ve Furkan Dernekli’yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

30 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2024 Milli Takım Seçme Yarışması’nda 2024 Okçuluk Milli Takımı’na seçilen Yunus Emre Arslan Makaralı Yay U21 Erkekler Kategorisinde, Kutay Tek ise Klasik Yay U21 Erkekler Kategorisinde Romanya Ploieşti’de düzenlenecek olan U21-U18 Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler.