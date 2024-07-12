Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir moderatörlüğünde ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi ile Gazeteci Yazar Mesut Demir eşliğinde yayınlanan 'Gündem Özel' programına bu hafta Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan konuk oldu.

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Gündem Özel programında Büyükorhan’ın tarım ve turizmi değerlendirildi.

“BİZ SEÇİMİ 31 MART YEREL SEÇİMLERİYLE KAZANMADIK”

Çalışmalarına 31 Mart seçimlerden çok daha önce başladıkğını belirten Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, “Biz seçimi 31 Mart yerel seçimleriyle kazanmadık. Bunun daha öncesi de var. 2018 yılında görevi devraldım. Devraldığım süreçte partimizin yüde 25 oy oranı vardı. Biz bu oranı yüzde 40’lara kadar çıkardık. Tahmin ediyorum ki bu Türkiye’de rekor bir orandır. Yani seçmenimizin yüzde 40’ı bizim partimize üyedir. Çok çalıştık, çok ziyaretler gerçekleştirdik. Özellikle ev ziyaretleri, Ramazan’da iftar ziyaretli kazanmamızda etkisi olduğunu düşünüyorum. Bizim vatandaşlarımız artık hizmet istemiyor. Biz onları hizmete doyurduk. Vatandaşlar artık kendisine dokunulsun istiyor. Biz de bunu gerçekleştirdik. Bunun neticesinde ise yüzde 60’a yakın bir oy oranıyla Marmara birincisi olduk. Guruluyuz.” dedi.

“BİZ İNSAN ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

31 Mart seçimlerinden sonra Büyükorhan’da gerçekleşen değişimlerden bahseden Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz insan odaklı çalışıyoruz. Sık sık ziyaretler yapıyoruz. Bir gün çilek tarlasındayız, bir gün ekin biçiyoruz… Tüm bunlar devam edecek. Hizmet paylaşmıyorum ama çok hizmet yapıyoruz. Biz şu an Büyükorhan’ın bütün mahallelerinde az çok hizmet yaptık, yapmaya da gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız geri çevirmemeye çalışıyoruz. Bizim gibi ilçelerin ekonomi durumları biraz sıkıntıda. Daha çok devlet destekli projeler üzerine yoğunlaşıyoruz ama biz göreve geldiğimiz ayda belediyemiz adına mantar tesisi kuruyoruz. Zaten fazla personelimiz var biz bunları işten çıkarmak yerine tesisimizde değerlendiriyoruz. İşçi çıkarmak kolay biz bunu yapmıyoruz. Belediye bünyesinde 7,8 personel istihdam edeceğiz.”