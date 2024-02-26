Aşık Veysel’in vefatının 50’nci yıldönümü münasebetiyle akademisyen, araştırmacı ve yazarların kaleminden hazırlanan ‘Anadolu’nun Sesi Aşık Veysel’ adlı kitap, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültür ve sanat arşivlerine kazandırıldı.BURSA (İGFA) - Şehirdeki somut olmayan kültürel mirasa katkılarını yeni yayınlarla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın köklü kültürel ve sanat birikimine de eserler sunmaya devam ediyor. Aşık Veysel’in vefatının 50’inci yıldönümü münasebetiyle akademisyen, araştırmacı ve yazarların kaleme aldığı kaynak niteliğindeki ‘Anadolu’nun Sesi Aşık Veysel’ adlı eser, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir belleğine kazandırıldı. Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Esma Şimşek, Gündüz Şatıroğlu, Prof. Dr. Halil Apaydın, İrfan Murat Yıldırım, Metin Önal Mengüşoğlu, Metin Turan, Nevzat Çalıkuşu ve Veysel Kaymak’ın katkı sunduğu kitabın tanıtımı, Tayyare Kültür Merkezi’nde kitapseverlerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, tarih boyunca çok kıymetli yazarların, şairlerin ve mütefekkirlerin yetiştirildiğini söyledi. Aşık Veysel’in de bu değerlerden birisi olduğunu belirten Şahin, “Yaşadığı ömrü sazı ve sesiyle ebedileştirmiştir. Acıyı, sevinci, umudu ve aşkı derinden ve içtenlikle kaleme almış, hislerimize tercüman olmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişimizin önemli değerlerini bugünle buluşturmak ve büyük halk ozanımızın anısını yaşatmak için Anadolu’nun Sesi Aşık Veysel’ adlı kitabımızı halkla buluşturuyoruz. Emeği geçen yazarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Prof. Dr. Bilal Kemikli, çağımızın büyük âşıklarından ve ozanlarından olan Aşık Veysel’i vefatının 50’inci yıldönümü olan 2023 senesinde çeşitli programlarla andıklarını hatırlattı. Aşık Veysel’in söylediği her bir şiirin temelinde hikmet bulunduğunu anlatan Kemikli, genç kuşakların büyük ozanı tanıması amacıyla eserin kaleme alındığını dile getirdi.

Metin Önal Mengüşoğlu, Aşık Veysel’i bizzat görme ve tanıma fırsatı bulduğunu, o günden itibaren şiirin ve sanatın içerisinde hayatını sürdürdüğünü anlattı.

İrfan Murat Yıldırım, ortaya çıkarılan eserde emeği geçen herkese teşekkür etti. Aşık Veysel’i Türkiye’de tanımayanın olmadığını, Türk dünyasında da ciddi etkileri olduğunu söyleyen Yıldırım, Azerbaycan özelinde yaptığı araştırmaların kitapta yer aldığı belirtti.

Nevzat Çalıkuşu ise kitapta yer alan Aşık Veysel şiirlerini salondakiler için okudu.