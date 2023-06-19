Yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin sergilediği sahne performansları büyük beğeni topladı. Grup üyelerini tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sanatın tüm güzelliklerini yaşatmaya ve bu güzellikleri öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımız için kurslar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Ritmin tüm sesleri sergilendi

Gecede ilk olarak otizmli çocuklardan oluşan Özel Eğitim Ritim Grubu sahneye çıktı. Grubun performansı büyük beğeni topladı. Ritmin tüm seslerinin sergilendiği gösteride, Askı Davul Topluluğu ve zeybek gösteri ekibi muhteşem bir gösteri sergiledi. Gösteriyi izleyen vatandaşlar şarkılara ve danslara eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdi.