Aydın Büyükşehir Belediyesi, “Aydın Çiftçi Merkezi”nde dikim faaliyetlerinin yanı sıra dikimi önceden yapılan ürünlerin hasadını da yapıyor. Hasat edilen ürünler Halk Ege Et marketlerinde tüketiciyle buluşturuluyor.

Aydın çiftçisine katma değeri yüksek ürünler kazandırmak için kurulan "Aydın Çiftçi Merkezi" bu misyonunun yerine getirmeye devam ediyor. Geçen yıllarda dikimi gerçekleştirilen kuşkonmazlardan yapılan hasat, bu yıl da tüketicilerle buluşmaya başladı. Ekonomik değeri oldukça yüksek olan ve Aydın iklimine uygun olan kuşkonmaz, iç piyasada değerlendirilmesinin yanı sıra ihraç da ediliyor.

Böylesine değerli bir bitkiyle ilgili deneyim elde etmekten memnun olduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, elde edilecek olan fideleri önümüzdeki dönemde vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, kuşkonmaz üretimiyle ilgili elde ettikleri deneyimi isteyen kurum ve çiftçilerle paylaşmaya hazır olduklarını da belirtti.