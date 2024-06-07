Manisa Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi’nin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda da öğrencileri ve velileri yalnız bırakmayacak. Günün erken saatlerinde okulda öğrencileri ve aileleri karşılayacak olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çay, su, limonata ve kahve ikramında bulunacak.MANİSA (İGFA) - Hafta sonu tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanacak. Üniversite hayalleri için ter dökecek olan öğrencileri ve aileleri Manisa Büyükşehir Belediyesi yalnız bırakmayacak. Okulda öğrencileri ve aileleri karşılayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çay, su, limonata ve kahve ikramında bulunacak. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ”Kültür, sanat, eğitim her alanda evlatlarımızın yanında olacağız. Onların sorunlarını, taleplerini biliyor, hızlı adımlar atıyoruz. Bu anlamda Manisa Celal Bayar Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerimize sınav döneminde ücretsiz ring servis hizmeti sunduk. Geçtiğimiz hafta LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Bu hafta da, YKS heyecanı yaşayacak öğrenci ve ailelerimizi de ikram da bulunacağız. Gençlerimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir Manisa oluşturmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: igf