Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan’da ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ temalı ödüllü resim yarışması düzenleyecek. Çocuklar eserlerini, 14 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ne elden ya da kargoyla teslim edecekler.



Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyecek olduğu yarışmaya; Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul öğrencileri katılabilecek. Çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen bu özel günde yeteneklerini ortaya koyacaklar. Yarışma sonuçları 17 Nisan tarihinde www.aydın.bel.tr web adresinden duyurulacak.



Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları yarışmaya katılmaya ve bu özel günü kutlamaya davet etti.