Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesi Şehit Mustafa Arslan Bulvarı’nda sıcak asfalt serimi işlemi gerçekleştiriyor. Asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmaları tamamlanarak bulvar yenilenmiş haliyle vatandaşların kullanımına sunulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz’’ dedi.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NA HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Büyükşehir, kentin birçok noktasına yaptığı dokunuşlarla daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşların kullanımına sunuyor. Planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Nazilli ilçesi Şehit Mustafa Arslan Bulvarı’nda yaya ve sürücülerin güvenliği ve konforu için çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.