Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, her sene olduğu gibi bu sene de ‘Dünya Temizlik Günü’nde bir farkındalık etkinliği düzenledi. Daha temiz bir doğa, daha temiz bir çevre için farkındalık etkinliklerine önem veren Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi’nde ormanlık alanda çöp toplama etkinliği düzenledi.MERSİN (İGFA) - Farkındalık etkinliğine Çavuşlu İlkokulu, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi ve Mersin Üniversitesi’nden öğrenciler, STK ve dernekler ile gönüllü vatandaşlar katılım sağladı. Etkinliğe katılan yaklaşık 1000 öğrenci, kendilerine dağıtılan yelek ve eldivenlerle, vatandaşların bıraktığı çöpleri topladı.

Farkındalık etkinliğinde birçok aktivite de bir aradaydı. Çöplerin toplanmasının ardından; küçük yaştaki çocuklar yüz boyama etkinliği yaparken, Mersin Üniversitesi’nden gönüllü öğrenciler de okçuluk etkinliği düzenledi. Çeşitli parkurların kurulduğu alanda spor aktiviteleri de yapılırken, Mersin Üniversitesi’nden gönüllü öğrenciler müzik dinletisi sundu.

Can: “Bugüne dair, farkındalık için temizlik çalışması yapıyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Can, her yıl düzenli olarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini anlatarak, “Bu yıl Emirler bölgesindeki ormanlık alanı seçtik. Tevfik Sırrı Gür Lisesi, Çavuşlu İlkokulu, Mersin Üniversitesi Gönülleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairemize bağlı ‘Harekete Devam’ adı altında sahilde sabah sporu yapan gruplarımız ve gönüllülerimizle beraber buradayız. Mersinimiz güzel bir şehir. Mersinimizin kirlenmemesi adına, bu kirliliği bizlerin oluşturduğunu bilmemiz adına bir farkındalık çalışma yapıyoruz” dedi.

Güven: “Çevre temizliğini çocuklara erken yaşta öğretiyoruz”

Çavuşlu İlkokulu öğretmenlerinden Emine Güven, çocukların çevre bilinciyle yetişmesini istedikleri için farkındalık etkinliğine geldiklerini belirterek, “Çocuklar; doğanın temiz olması gerektiğini, onu korumamız gerektiğini öğrensinler. Ben bunu çok önemsiyorum. Sınıfımda, okulumda çok üzerinde durduğum bir konu. Böyle etkinliklere de mutlaka katılıyoruz. Velileri de özellikle davet ettik ki, onlar da bu işin içinde olsunlar. Doğa, temizlik, çevre konusunda bir nebze farkındalık yaratabilirsek, o kadar mutlu olurum” dedi.

Akdağ: “Daha temiz bir çevre için, geleceğimiz için çevremizi koruyalım”

Mersin Lets Do It İl Temsilcisi Mihriban Akdağ, “Her sene 81 ilde eş zamanlı olarak temizlik düzenliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, bu yıl Emirler’de bir temizlik etkinliği düzenledik. Birçok STK ve okulun katılımı ile gerçekleşti. Daha temiz bir çevre için, geleceğimiz için çevremizi koruyalım” ifadelerini kullandı.

Arslan: “Dünya Temizlik Günü için buradayız”

Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi öğrencilerden Asya Arslan, her yıl temizlik etkinliklerine katıldığını ve insanlarda bir farkındalık yaratmasını istediğini belirterek, “Dünya Temizlik Günü için buradayız. Çöpleri topluyor, doğayı temizliyoruz. Buranın eski halinde çok çöp vardı. İnsanlar her bulduğunu atmış. Biz de bunları temizlemeye geldik. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını beğeniyorum. Çünkü daha önce de buralara ağaç dikmeye gelmiştik. Farkındalık olur diye düşünüyorum. Çünkü biz böyle yaparak, herkese etkinliğimizi gösteriyoruz” diye konuştu.

Şahutoğlu: “Umarım bu konuda, toplumsal bir farkındalık yaratabiliriz”

Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi’nde okuyan 11. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şahutoğlu ise, “Emirler Köyü ormanındaki çöpleri, farkındalık yaratmak için toplamaya geldik. Gayet güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Umarım bu konuda, toplumsal bir farkındalık yaratabiliriz. Daha çok insanı teşvik edebilirsek çok güzel olacak” dedi.

Minikler de ‘doğamızı koruyalım’ dedi

Çavuşlu İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Arif Ersoy, “Daha temiz bir çevre için, arkadaşlarımla çöpleri topluyoruz. Doğamızı pisletmemeliyiz. Temiz doğa bırakmalıyız” diye konuştu.

İkranur Çetinkaya, “Çöp topluyoruz. Biz temizledik. Herkes pis bırakmış. Doğamızı temiz tutmalıyız, kirletmemeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Gönüllü vatandaşlardan Sevim Üzüm ise, “Doğayı temizliyoruz. Halkımızı ikaz etmemiz gerekiyor. Ben tek başıma 3. poşeti doldurdum” dedi.