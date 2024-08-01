Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tehlikeye düşmüş tüm canlılara yardım elini uzatırken, bir kamelyaya düşen kuşu, başarılı bir çalışma ile kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi’nde bir parkta kamelyanın içerisine düşen kuşun mahsur kalması sonucu vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti.

Yakut Mahallesi’nde kamelyanın içerisine düşen kuş, ekipler tarafından kurtarıldı. mahsur kalan kuş, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir çalışma ile kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 56 araç ve 308 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor.