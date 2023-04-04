Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapımı tamamlanan ve estetik görüntüsüyle vatandaşların beğenisini kazanan Kartepe İstasyon Merkez Camii ibadete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan camilere malzeme desteğinde bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapımı tamamlanarak güzel bir görünüme kavuşturulan Kartepe İstasyon Merkez Camii’nde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan, 1025 metrekare namaz kılma alanına sahip olan camide, üst katıyla birlikte aynı anda 2000 kişi ibadet edebilecek. Büyükşehir Belediyesince, caminin yapımına hazır beton, demir, çelik konstrüksiyon çatı malzemesi, tuğla, kum, çimento, boya, pencere ve kapı desteği sağlandı, dış cephe kaplaması yapıldı. Caminin işçiliği mahalle halkı ve cami derneği tarafından karşılandı. Selçuklu ve çağdaş mimari özelliğinin yansıtıldığı cami, ahşap minber, ahşap kaplama mihrap ve nakışlarla bezenerek çok güzel bir görünüme kavuşturuldu.

CAMİDE İNCELEME

Başkan Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İstasyon Merkez Camii’nde incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İstasyon Mahalle Muhtarı ve cami dernek başkanı Şerif Tezcan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, imkanlar çerçevesinde ibadethanelerin onarımına ve yapımına destek sağladıklarını belirtti. Kartepe’nin şık ve estetik bir camiye kavuştuğunu ifade eden Başkan Büyükakın, caminin Ramazan ayında ibadete açılmasından duyduğu memnuniyet dile getirdi. Caminin çevre düzenleme çalışmalarının bir an önce tamamlanması için talimat veren Başkan Büyükakın, daha sonra vatandaşların sohbet etti, taleplerini dinledi.