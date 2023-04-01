Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12-15 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük Turizm Fuarı’nda Kocaeli’yi tanıtacakKOCAELİ (İGFA) - 12-15 Nisan tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan Turizm Fuarı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrimizin turizm değerleri tanıtacak. Fuar standında Kocaeli’nin turizm değerlerinin ön plana çıkarmak için kentin simgelerinden oluşan özel bir bölüm hazırlanacak. Deyimlere konu olan Karamürsel Sepeti, El emeği göz nuru Hereke Halısı, Doğallığı ve sağlamlığıyla bilinen Kandıra Bezi, Kocaeli’nin endemik bitkisi Keltepe Çiğdemi gibi birçok ürün Kocaeli değerlerinin tanıtılmasında büyük rol oynayacak. Bunun yanı sıra; Nüzhetiye (Döşeme) Bebeği, İzmit Saat Kulesi, Pişmaniye, Ayva Cezeryesi ve Çenesuyu gibi kentin önemli değerleri de sergilenen ürünler arasında yer alacak. 110 ülkeden 5 bin katılımcının yer alacağı EMITT 2023 Fuarı’nda, Kocaeli'nin turizm destinasyonlarını, deniz, kültür, termal, sağlık, doğa, kış ve gastronomi turizmi değerlerinin ön plana çıkarılacağı stantta tanıtım ve bir dizi etkinlikler gerçekleştirecek.

SÜRPRİZ HEDİYELER VE ÇEKİLİŞLER

Kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılmasının hedeflendiği EMITT Fuarı’nda, Kocaeli standı ziyaretçilerine, Kocaeli’nin önemli turizm destinasyonlarından sürpriz hediyeler verilecek. Fuar boyunca her gün gerçekleşecek olan çekilişlerde; Dedeman, Tryp by Wyndham, Ramada, Emex, Yazıcılar Otel, Babil Bungalov, Yazıcı Kamping konaklama tesislerinden, kahvaltı, konaklama ve akşam yemekleri, Kartepe’de ATV turu, Zipline, Maşukiye Manzara Restoran, Saklı Vadi Restoran, Yuvacık Karaaslan ve Kartepe Seyr-Et tesislerinde kahvaltı ve akşam yemekleri, Sapanca Sukayparkta wakeboard ve göl bisikleti, Cam Teras giriş bileti, Ormanya’da golf turu gibi birçok eğlenceli aktivite ve farklı hediye, fuar boyunca yapılacak çekilişlerde stant ziyaretçilerine dağıtılacak.

KOCAELİ TANITIM FİLMLERİ GÖSTERİMİ

Kocaeli Yöresel Ürünlerinin tanıtılması ve Kentin simgelerinin sergilenmesinin yanı sıra Kocaeli standında Show Me Kocaeli ve kentin Turizm değeri Ormanya’nın tanıtım filmleri gösterime sunulacak. İzleyenlerden büyük beğeni toplayan filmler Fuar bitimine kadar gösterime devam edecek.

FARKLI KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ

Kocaeli turizminin en iyi şekilde tanıtılması için birçok kurumla birlikte çalışılıyor. Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Doğu Marmara Temsilciliği, Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği, Kartepe Turizm Derneği stantta yer alarak kendi faaliyet alanlarında çalışmalar yapacak. Kocaeli stantında yer almak ve kentin tanıtımına destek vermek isteyen turizm işletmeleri, turizm acentaları, sağlık turizmi kuruluşları detaylı bilgi almak için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü’nün 02623182338 no’lu telefonu aranabilir.