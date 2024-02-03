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Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nde yer alan Büyükşehir Millet Kütüphanesi açılış töreni gerçekleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi kente yeni bir kütüphane daha kazandırdı. İçerisinde 8 bin kitabın bulunduğu aynı anda 250 kişiye hizmet verebilecek Büyükşehir Belediyesi Millet Kütüphanesi’nin açılış töreni yapıldı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nin zemin katında bulunan Büyükşehir Millet Kütüphanesi açılışına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki burada yaptığı konuşmada, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi ile Büyükşehir Millet Kütüphanesi’nin yapımına emek veren herkese teşekkür ederek, Büyükşehir Millet Kütüphanesi’nin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Başkan Zolan’dan teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise böylesine önemli bir yapının hayal edenlerle ve imar edenlerle bugünkü haline geldiğini belirterek, “Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi’nde çok değerli Bakanımız Nihat Zeybekci Bey’in burada çok büyük katkı ve emeği var. Abdülkadir Uslu ağabeyimiz, önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Salih Erdoğan ağabeyimiz, merhum Sait Atıcı büyüğümüz olmak üzere hayırsever iş insanlarımızın çok maddi, manevi emekleri var. Kendilerinden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Şehrimizin sorunlarını çözerek yolumuza devam ediyoruz”

Ecdadın geçmişte böylesine önemli camii ve külliyelere ilim merkezlerini de yaptığını, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi’ne de kütüphane yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, “Denizli’mizde taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren bu şehrimizin sorunlarını çözerek yolumuza devam ediyoruz. Denizli’mizin ve vatandaşlarımızın talebini karşılayarak birçok eseri ortaya çıkardık. Yeni talepleri karşılamayı, güzellikleri ortaya çıkarmayı Allah’ım nasip etsin. Denizli’mizin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi’nin altında yer alan bölüme ne yapılması konusunda istişareler yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Gençlerimiz burada caminin gölgesinde manevi havanın içerisinde eğitimlerini yapsınlar, gelişmelerini sağlasın, içerisinde bir kafesi, ismi Büyükşehir Millet Kütüphanesi olsun diye çok kafa yorduk, hayal ettik. Allah’ım nasip etti. Allah’ımızın ilk emri ‘Oku’, Peygamberimiz diyor ki, ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilmek için okumak, çalışmak gerekiyor. Çocuklarımıza böyle ortamlar hazırlamak gerekiyor” diye konuştu.

Hedef 25 bin kitap

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde hizmete aldıkları Şehir Kütüphanesi, Gürbüz Azak Kütüphanesi ve Dijital Kütüphaneyi de hatırlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Şehir Kütüphanemize son üç ayda 70 bin ziyaret yapıldı. O çocuklarımız bir kelime öğrenmiş olsa çok kıymetli. Büyükşehir Millet Kütüphanemizde şu anda 8 bin kitabımız var, hedefimiz 25 bin kitaba ulaşmak. İçerisi gayet nezih, özel ve toplu çalışma alanlarımız var. Ücretsiz internetimiz ve çorba ve değişik ikramlarımızda olacak. Büyükşehir Millet Kütüphanemizin şehrimize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emek veren ismini sayamadığım yardımseverlerimizi, şehrimizi ileriye götürmek için bizlerle yürüyen destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Burada yetişecek gençlerimiz, şehrimizi ve ülkemizi daha ileriye götürmesine vesile olsun.”

Zeybekci’den gençlere tavsiyeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de, Büyükşehir Millet Kütüphanesi’nin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Dinimizin ilk emri ‘Oku’ Gençlerimize bakıyorum, hepimizin elinde telefon. Kitap okumanın tadı başkadır. Akşam yatmadan önce 15 dakika okuyacağınız kitap gün içerisinden sizi başka bir dünyaya, rüyaya, ülküye götürür. Bu güzel Kütüphanede çok güzel şeyler de olacak. Emeği geçen belediyemizden ve herkesten Allah razı olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Zolan açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesti. Bir süre kütüphaneyi inceleyen Başkan Zolan ve beraberindekiler gençlerle sohbet etti.

Büyükşehir Millet Kütüphanesi

Büyükşehir Millet Kütüphanesi’nde dünya klasiklerinden, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarına, tarih ve araştırma kitaplarından, dini yayınlara, kişisel gelişim kitaplarından, çocuk kitaplarına ve Denizlili yazarların kitaplarından oluşan 8 bin adet kitap yer alıyor, yakın zamanda bu rakam 25 bine çıkarılacak. Aynı anda 250 okuyucuya hizmet verecek şekilde planlanan kütüphanede okuyucular ödünç kitap alabilecek, burada telefon ve bilgisayarlarından araştırma yapabilecek, kütüphanede yer alan kafe ikramlarından da ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.