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Büyükşehir Türk Sanat Müziği Korosu, unutulmayacak bir konserle Kocaelililere müzik ziyafeti verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, tangolar ve valslardan oluşan konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziğinin en sevilen eserlerini başarı ile seslendirdi.

VATANDAŞLARDAN KONSERE İLGİ

SDKM’de gerçekleştirilen konsere vatandaşlar her zamanki gibi yoğun ilgi gösterdi. İki bölüm olarak gerçekleşen konserde koro Denizde Akşam, Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Papatya, Hatırla Ey Peri, Dinle Sevgili, Kalbe Dolan O İlk Bakış ve Kelebek gibi başyapıtları seslendirdi. Konserde ayrıca solo performanslara yer verildi.

ALKIŞLAR BÜYÜKŞEHİR TSM KOROSUNA

Vatandaşlar konserin sonundaki beğenilerini alkışlarıyla sergiledi. Şef Adalı da kendilerini yalnız bırakmayan Kocaelili müzikseverlere teşekkür etti. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, sanatçılar adına şef Adalı’ya çiçek takdim etti.