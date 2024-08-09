Yeşilin en çok yakıştığı kent olan Bursa’da mevcut yeşil alanları daha estetik hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Beşyol Kavşağı’nda başlattığı peyzaj çalışmasını tamamlayarak bölgeye görsel zenginlik kattı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın yeniden yeşille anılabilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında peyzaj düzenlemelerine de devam ediyor. Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki 14 bin metrekarelik alanda Yol İşleri Şube Müdürlüğü’nün tamamlamış olduğu Beşyol Kavşağı’nda da Parklar ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından düzenleme çalışması yapıldı. Kavşak alanı içerisinde bitkisel toprak serimi, otomatik sulama sistemi, kent estetiğine katkı sunacak şekilde aydınlatma planlaması ve kavşak tasarımına uygun bitkilendirme planlaması yapılarak kente yeşil bir kavşak dokusu kazandırıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, hem vatandaşların güvenli geçişini sağlamak hem de görüş açılarını kapatmamak adına Beşyol Kavşağı’nda başlattıkları peyzaj uygulamalarını tamamladıklarını dile getirdi. 14 bin metrekarelik alana 600’e yakın ağaç dikildiğini anlatan Tanrıöver, “11 bin 600 metrekarelik de rulo çim serimi gerçekleştirdik. 6 bine yakın çalı grubu ve 1500-2000’e yakın da gül dikimi yapıldı. Aynı zamanda bitkisel toprak serimi, otomatik sulama sistemleri ve otomatik aydınlatma sistemleri kazandırıldı. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından da estetik aydınlatmalar yapıldı. Kente daha fazla yeşil alan kazandırmak, güvenli ortamlar sağlamak ve Bursalıları gülümsetmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.