Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması başlattı. 40 km’lik ve yaklaşık 100 milyon TL yatırım bedelli proje ile Demirtaş’ın yıllardır kangren haline gelen foseptik sorunu ortadan kalkacak.ANTALYA (İGFA) - İlçelerin alt yapı sorunlarını gidermek için gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nin de adeta kangren haline gelen foseptik sorunu için düğmeye bastı. Projenin çizilmesi, etüd ve planın çalışmalarının tamamlanmasının ardından 40 km’lik kanalizasyon alt yapısı için çalışmalar başladı.

Deniz Kirliliği de Önlenecek

ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanı Necdet Erol Demirtaş Mahallesi’nde 100 milyon TL yatırım bedelli bir proje ile 40 km’lik kanalizasyon hattı yapımına başladıklarını söyledi. Erol, “Yıllardır kangren olan bir sorunu ortadan kaldıracağız. Çevre sağlığı ile ilgili şikayetlere son vereceğiz. Halkımızın konforlu ve rahat bir ortamda çalışması için çaba sarf ediyoruz. Foseptikler sık sık taşmaktaydı. Halkımızın bir an önce kanalizasyona kavuşma isteği vardı. Etüd ve planını yaptık şu anda da çalışmalarımız başlamış durumda. Derelerden deşarj olan atık sular denizleri kirletiyordu. Deniz kirliliğini de önleyeceğiz. Arıtma tesisin çıkışını da deniz deşarjı ile bertaraf edeceğiz” dedi.

Foseptik Sorununa Kalıcı Çözüm

Demirtaş Mahalle Muhtarı Mustafa Doğrul da mahallede kısa sürede artan yapılaşmanın ardından sıkıntıların artmaya başladığını belirterek, “Foseptikler doluyordu mahalleli de şikayet ediyordu. Günlerce akıp koku yapıyordu. Tarihi sorunumuz ASAT’ın bu çalışmasıyla tarih olacak. Muhittin Başkan’ımıza teşekkür ediyorum. Sorunumuzu anlattık, sesimize kulak verdi ve ASAT çalışma başlattı. Mahalle halkıma da sesleniyorum toz olacak, toprak olacak, biraz sıkıntı yaşayacağız ama bazı iyi projelerin böyle sorunları oluyor. Sonunda kalıcı bir çözüm olacak” diye konuştu.

Ebedilik Yatırım Oldu

İshaklı Mahallesi’nin eski Muhtarı Mehmet Bekiroğlu da “Yapılan bu çalışmayla Demirtaş Mahallemizin kanalizasyon sorunu ortadan kalkacak” diyerek şöyle konuştu: “Bizim burası 92’de belediye oldu. Sonra Büyükşehir Yasası çıktı. Büyükşehirden sonra yetkiler alındı. Büyükşehir yasasından sonra burada birden bir yerleşim patlaması oldu. Alt yapısı olmadan evler yapıldı. Muhittin Başkan kanalizasyon çalışması başlattı. Bu hizmet olmasaydı bizim burayı pislik götürürdü. Çok güzel ebedilik bir yatırım. Sebep olandan Allah razı olsun.”