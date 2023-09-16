Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yaptırılacak hizmet binası için hibe ettiği 1.750 metrekarelik arsanın protokolü imzalandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında "Hizmet Binası Yapım Protokolü" imzalandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yapacağı hizmet binası için hibe ettiği bin 750 metrekarelik arsa için Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nda düzenlenen protokol törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, esnaf odaları başkanları ve yöneticileri katıldı. Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada güzel bir işin başlangıcını yaptıklarını dikkat çekti. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odaların dağınık ve istenilen şartlarda faaliyet gösteremediği ve ortak hizmet binası ihtiyacı talebine yanıt verdiklerini ve ortak hizmet binası için Denizli Büyükşehir Belediyesinin arsa temin ettiğini anlatan Başkan Zolan, "Protokolle ilk adımı atmış olacağız. Arzu ettiğimiz o güzel hizmet binamıza kavuşmayla ilgili başlangıç yapmış olacağız. İnşallah bu protokolümüz şehrimize hizmet veren değerli esnaflarımızın, sanatkarlarımızın daha rahat iş yapması ve imkanlarının daha da artmasına ve katkı sağlamasına temenni ediyorum" dedi.

Başkan Zolan: "Sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizler gece gündüz çalışan esnaflarımız, yol arkadaşlarımızsınız. Aynı anlayışla, aynı güzellikle koşturmaya, şehirde taş üstüne taş koymaya, insanlarımızın ihtiyaçları için gayret göstermeye devam edeceğiz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Protokolümüz, yeni hizmet binamızın yapımı ile ilgili yapmış olduğumuz arsanın devri şehrimize, sizlere, hepimize, gelecek nesillere hayırlı ve uğurlu olsun. Kazasız, belasız inşaatına başlamayı ve tamamlamayı Allah’ım nasip etsin. Açılışta hep beraber olalım, ”

Erbeği: "Başkanımızdan Allah razı olsun"

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan ise, "67 odamız, 500 yöneticimiz, 70 bin esnafımız ile Denizli’nin en büyük odası ve teşkilatıyız. Başkanımızdan Allah razı olsun, böyle bir yer istedik kırmadı bizi. Tek kat olan yere 8 kat imar izni vererek bizi mutlu etti. Tüm odalarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Herkesin desteği ile inşallah seçimlerden önce temelini atacağız, Başkanımın bir daha ki döneminde hep beraber açılışını yapacağız inşallah. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.