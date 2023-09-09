Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarının olmadığı bölgelerde yayaların güvenli geçişini sağlamak amacıyla ‘Önce Yaya’ görselli yol çizgi boyama işlemleri gerçekleştiriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, yaya yollarının vatandaşlar tarafından daha güvenli bir şekilde kullanılması ve sürücülerin trafik ışıklarının olmadığı bölgelerde yaya geçitlerini önceden fark etmeleri amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Söğütönü yolu ve Bülent Ecevit Bulvarında ‘Önce Yaya’ görselli yol çizgi boyama çalışması gerçekleştirdi.

Sürücüleri takip mesafesi ve şehir içi hız sınırı konusunda uyaran Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, görseller ile trafikte yaya önceliği farkındalığı oluşturmaya çalıştıklarını belirttiler. Uygulama ile yaya geçitlerinde renkli görseller sürücülerin rahatlıkla uyarıyı fark edebilmesi sağlanırken, yayalar da yolun karşısına güvenli bir şekilde geçecekler. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şehir merkezindeki trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak için cadde ve bulvarlarda yol, yaya geçidi çizgileri ile park çizgi çalışmalarının devam ettiğini ifade ettiler.