Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in önderliğinde yılların ulaşım sorunlarına neşter vuran Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Gürgentepe ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi yolunu sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhları standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgeleri ise asfaltla buluşturuyor. Bu kapsamda Gürgentepe ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi yolunda toplam uzunluğu 3 km olacak olan sıcak asfalt çalışması başladı. İlk günden 300 metrelik kısımda çalışmaları tamamlayan ekipler, hava şartlarına bağlı olarak kısa süre içerisinde geri kalan güzergahta da çalışmalarını bitirerek yolu vatandaşların hizmetine sunacak.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yıllardır özlemle beklenen yollarının asfalta kavuştuğunu söyleyen Gültepe Mahalle Muhtarı Aylin Çalış çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti. Bir gururu yaşadıklarını vurgulayan Muhtar Çalış, “Yolumuz vatandaşlarımızın özlemle beklediği bir yoldu. Bizlere bu gururu yaşatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ederiz” dedi.